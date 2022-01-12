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Здравоохранение 12.01.2022 16:27

Наибольший рост заражений COVID-19 зафиксирован за неделю в Юго-Восточной Азии - ВОЗ

Более чем в четыре раза увеличилось за последнюю неделю в сравнении с прежней неделей количество выявленных заражений COVID-19 в Юго-Восточной Азии, свидетельствуют данные еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 3 по 9 января врачи зафиксировали около 15 млн новых случаев заражения коронавирусом в мире. Только в Африке наблюдалось снижение уровня заболеваемости (на 12%). Более всего заболеваемость выросла в Юго-Восточной Азии (на 418%). Также на 122% выросло число выявленных новых случаев заражения в Западно-Тихоокеанском регионе, на 86% в Восточно-Средиземноморском, на 78% в Северной и Южной Америках и на 31% в Европе.

Количество летальных исходов от последствий заражения COVID-19 в мире в целом осталось схожим с данными за прошлую неделю. Этот показатель, тем не менее, вырос на американском континенте (на 26%). В остальных частях света количество смертей от последствий заболевания COVID-19 снизилось.

В общей сложности по всему миру за прошедшую неделю было зафиксировано около 43461 тыс. летальных исходов, вызванных последствиями заражения COVID-19.

Общемировая заболеваемость COVID-19 за неделю возросла на 55% в сравнении с предыдущей неделей.

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Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС


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