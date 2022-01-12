В Азербайджане незначительный суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 645 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составило 622 тыс. 881, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 673 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 9 человек (накануне - 14). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 480.
От COVID-19 вылечились 606 тыс. 888 человек, в том числе - 577 за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 513 человек.
За сутки медики провели 10 тыс. 746 тестов на коронавирус против 9 тыс. 333 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 5 млн 968 тыс. 349 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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