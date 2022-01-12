Основная фаза контртеррористической операции в Казахстане завершена – посол в Азербайджане

Основная фаза контртеррористической операции в Казахстане завершена, миссия ОДКБ успешно выполнена, заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.
«Основная фаза контртеррористической операции завершилась, миссия ОДКБ успешно выполнена. Начинается вывод миротворческого контингента, который займет 10 дней», - сказал посол на пресс-конференции в Баку в среду.
По его словам, благодаря решительным действиям главы государства удалось вернуть жизнь в Казахстане в мирное русло.
При этом он подчеркнул, что президент страны обозначил новый курс экономической и политической модернизации. «Демократизация дальнейшей политической системы неизбежна - все предложенные меры носят системный характер. Никаких изменений в экономической политике не будет. Будут обеспечена защита всех инвестиций», - добавил дипломат.
Абдыкаримов отметил, что события, произошедшие в Казахстане – «тяжелейшая трагедия для Казахстана и казахстанского народа».
«Против Казахстана была развязана террористическая война – военная, политическая, информационная. Над подготовкой к этому работали профессионалы», – подчеркнул посол.
Э.Шафиев
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