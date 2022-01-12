Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9333 RUR   0.0229 GBR   2.3184 TRY   0.1235

Цена на нефть

11.01 $/bbl +/- WTI 81.22 +2.99 Brent 83.72 +2.85

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.01.2022 16:37

Основная фаза контртеррористической операции в Казахстане завершена – посол в Азербайджане

Основная фаза контртеррористической операции в Казахстане завершена, миссия ОДКБ успешно выполнена, заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

«Основная фаза контртеррористической операции завершилась, миссия ОДКБ успешно выполнена. Начинается вывод миротворческого контингента, который займет 10 дней», - сказал посол на пресс-конференции в Баку в среду.

По его словам, благодаря решительным действиям главы государства удалось вернуть жизнь в Казахстане в мирное русло.

При этом он подчеркнул, что президент страны обозначил новый курс экономической и политической модернизации. «Демократизация дальнейшей политической системы неизбежна - все предложенные меры носят системный характер. Никаких изменений в экономической политике не будет. Будут обеспечена защита всех инвестиций», - добавил дипломат.

Абдыкаримов отметил, что события, произошедшие в Казахстане – «тяжелейшая трагедия для Казахстана и казахстанского народа».

«Против Казахстана была развязана террористическая война – военная, политическая, информационная. Над подготовкой к этому работали профессионалы», – подчеркнул посол.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПОСОЛ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Президент Азербайджана назначил нового посла в Казахстане Ракетный обстрел Барды является грубым нарушением международного гуманитарного права - посол Казахстана в Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]