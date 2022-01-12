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СНГ 12.01.2022 22:27

Сенаторы США в ближайшие часы планируют представить предложения по санкциям в отношении Москвы на случай ее нападения на Украину - газета

Сенаторы от демократов при поддержке администрации США позже в среду намерены огласить законопроект, предусматривающий введение пакета санкций в отношении российского руководства в случае, если РФ нападет на Украину, сообщает The Washington Post.

"Влиятельные сенаторы-демократы в среду опубликуют новый пакет санкций, который в случае вторжения на Украину затронет и президента России Владимира Путина, эту меру поддерживает Белый дом", - пишет издание.

"Предложение продвигает председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендез. Она дает эффективную возможность тем демократам, которые открыто колеблятся, чтобы проголосовать "за" проект санкций в отношении России по "Северному потоку 2", - отмечает The Washington Post.

"В заявлении, опубликованном в среду, Менендез сообщил, что ответ, предусмотренный в его законопроекте, абсолютно четко указывает на то, что Сенат США не будет бездействовать в случае угроз Кремля очередным вторжением на Украину", - отмечается в публикации.

"В проекте, полученном The Washington Post в преддверии публикации, говорится, что в случае вторжения на Украину санкции могут затронуть высшее военное руководство России и представителей руководства, а также банковские структуры. Они могут сказаться на российских компаниях, которые используют системы типа SWIFT", - подчеркивается в публикации.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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