Союзники по НАТО напомнили РФ о решимости не допускать агрессию против Украины - постпредство США

Представители стран Североатлантического альянса на заседании Совета Россия-НАТО заявили о решимости не допускать агрессии против Украины, сообщает в среду постпредство США при НАТО.

"Во время переговоров с российскими визави союзники подчеркнули, что НАТО по-прежнему привержено подходу, предусматривающему сдерживание и диалог (с Россией - ИФ). Мы будем сохранять мощную оборону, будем вместе действовать, чтобы сдержать дальнейшую агрессию против Украины", - отмечается в сообщении, опубликованном в твиттере постпредства.

При этом в нем отмечается, что в НАТО "останутся открытыми к предметному диалогу и к дипломатии".

Ранее в среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия-НАТО.