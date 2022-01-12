Союзники по НАТО напомнили РФ о решимости не допускать агрессию против Украины - постпредство США

Представители стран Североатлантического альянса на заседании Совета Россия-НАТО заявили о решимости не допускать агрессии против Украины, сообщает в среду постпредство США при НАТО.
"Во время переговоров с российскими визави союзники подчеркнули, что НАТО по-прежнему привержено подходу, предусматривающему сдерживание и диалог (с Россией - ИФ). Мы будем сохранять мощную оборону, будем вместе действовать, чтобы сдержать дальнейшую агрессию против Украины", - отмечается в сообщении, опубликованном в твиттере постпредства.
При этом в нем отмечается, что в НАТО "останутся открытыми к предметному диалогу и к дипломатии".
Ранее в среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия-НАТО.
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