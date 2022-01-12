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Макроэкономика 12.01.2022 18:35

Инфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет 7%, совпав с прогнозом

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Это максимальные темпы подъема с июня 1982 года.

Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков.

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Тэги: США, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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