Инфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет 7%, совпав с прогнозом

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Это максимальные темпы подъема с июня 1982 года.

Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков.