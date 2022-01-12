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Британцев могут ждать два года высоких счетов за коммунальные услуги - глава Centrica

Период повышенных цен на коммунальные услуги в Великобритании может продлиться до двух лет из-за подъема цен на природный газ, предупредил гендиректор британской энергетической компании Centrica Plc Крис О`Ши.

"Рынок указывает на то, что цены на газ останутся высокими в ближайшие полтора-два года", - сказал он в интервью BBC.

Многие страны начинают использовать природный газ для выработки электричества в качестве временной меры в рамках перехода к возобновляемой энергетике и отказа от угля и нефти. Это создает повышенный спрос на газ в период, когда мировая экономика восстанавливается от последствий пандемии.

"По мере нашего движения к нулевым углеродным выбросам газ является важным переходным топливом, - сказал О`Ши. - И когда страны закрывают угольные электростанции, предложения газа не хватает для быстрого обеспечения возросшего спроса".

Как следствие, надежды на то, что рост коммунальных счетов британцев более чем на 50%, до порядка 2 тыс. фунтов ($2,7 тыс.) в год, окажется кратковременным явлением, могут не оправдаться, добавил он.

Цена газа на нидерландском хабе TTF в среду составляет порядка $1000 за тысячу кубометров.

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