Генсек ОДКБ проинформировал президента Казахстана о начале вывода миротворцев в установленный срок

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о начале вывода из этой страны миротворческого контингента.
Ранее в среду Токаев заявил, что вывод миротворческих сил ОДКБ запланирован на четверг, 13 января.
«Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки», - говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.
«Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения», - говорится в сообщении.
«Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность Организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации», - цитирует сайт слова Токаева.
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