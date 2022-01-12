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СНГ 12.01.2022 18:45

Генсек ОДКБ проинформировал президента Казахстана о начале вывода миротворцев в установленный срок

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о начале вывода из этой страны миротворческого контингента.

Ранее в среду Токаев заявил, что вывод миротворческих сил ОДКБ запланирован на четверг, 13 января.

«Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки», - говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

«Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения», - говорится в сообщении.

«Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность Организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации», - цитирует сайт слова Токаева.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОДКБ, МИРОТВОРЦЫ, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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