Токаев предлагает учредить институт спецпредставителя генсека ОДКБ по миротворческим операциям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что ситуация в стране подтвердила ценность ОДКБ как военно-политической структуры, предлагает учредить институт специального представителя генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям.
«Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой Организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность Организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации», - сказал Токаев, принимая в среду генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.
Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.
«Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций. Это будет очень полезно. Считаю, что учреждение института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям тоже очень уместно», - сказал Токаев.
Со своей стороны Зась также подтвердил важность и своевременность реализации инициативы президента Казахстана об учреждении института спецпредставителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества, отметили в пресс-службе.
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