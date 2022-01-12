Рост ВВП Азербайджана в 2021г превысил 5% - Алиев

Рост ВВП Азербайджана в 2021 году превысил 5%, ненефтяной сектор вырос на 7,2%, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"В 2021 году рост ВВП Азербайджана превысил 5%. Это отличный результат, особенно для страны, которая вышла из войны. Ненефтяной сектор вырос в прошлом году на 7,2%", - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, промпроизводство в 2021 году выросло более чем на 5%, при этом ненефтяное промпроизводство выросло около 20%.

Алиев добавил, что валютные резервы страны в 2021 году выросли на $2,5 млрд, а положительное сальдо во внешней торговле превысило $10 млрд.

"Мое поручение правительству заключалось в том, чтобы не допустить сокращение валютных резервов, и если будет необходимость, сократить инвестиционные расходы. Рост валютных резервов дает нам экономическую независимость, без которой нельзя говорить о политической независимости. Азербайджан является одной из редких стран, у которых положительное сальдо внешнеторгового баланса: во многих странах импорт превосходит над экспортом, в то время как у нас по итогам 2021 года экспорт значительно превысил импорт - более $10 млрд", - подчеркнул президент.

Алиев также отметил, что положительное сальдо во внешней торговле оказывает самое большое влияние на стабильность азербайджанского маната. "На протяжение многих лет манат стабилен, доверие у населения к манату существенно возросло, объем банковских вкладов в национальной валюте растет, составляя преимущество в общем депозитном балансе. Также стабильность маната очень важна для инвесторов, так как это влияет на рост иностранных инвестиций", - отметил президент.

Глава государства анонсировал закладку фундамента ветряной электрической станции, которая будет строиться на иностранных инвестициях. "Завтра будет знаменательное событие для страны - будет заложен фундамент большой ветряной электрической станции, которая будет строиться полностью за счет средств иностранных инвесторов, мощность которой будет составлять 240 мегаватт", - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде