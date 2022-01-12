Власти Азербайджана изучают возможность аренды земель за рубежом для зерноводства - Алиев

Власти Азербайджана не исключают возможности аренды земельных участков за рубежом с целью выращивания пшеницы для покрытия внутренних потребностей страны, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Не исключается возможность аренды в других странах земельных участков, пригодных для зерноводства с тем, чтобы выращивать на них продукцию и привозить в Азербайджан. Мы уже начали заниматься этим вопросом", - сказал Алиев в интервью местным телеканалам в среду.

Н.Аббасова