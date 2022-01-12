Азербайджанские военные вчера при ответе на армянскую провокацию на границе уничтожили от 6 до 8 военных противника - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что накануне азербайджанские военные в ответ на провокацию ВС Армении на границе уничтожили от 6 до 8 военных противника, у армянской стороны имелось большое число раненных.
"Вчера была совершена очередная военная провокация против азербайджанских военнослужащих, совершенно немотивированная агрессия, в результате которой был убит азербайджанский военнослужащий. Это не первый случай, который происходит после войны. К сожалению, все предыдущие наши ответные действия карательного характера до сих пор не стали уроком для Армении. И вчерашний случай не был исключением", сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.
По его словам, в ответ ВС Азербайджана предприняли решительные действия, чтобы покарать преступников. "В результате по данным, которые я получил от министра обороны, от 6 до 8 военнослужащих вражеской стороны были уничтожены, многие ранены", - подчеркнул президент.
"Они должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего просто так не сойдет им с рук. Несмотря на многочисленные просьбы, мольбы я бы сказал, с подключением российских миротворцев, хотя это произошло не в зоне их ответственности, это произошло на границе в Кельбаджарскорм направлении, в 21.30 мной была дана команда прекратить огонь и дать возможность армянской стороне забрать многочисленных раненых", - отметил президент.
По его словам, армянская сторона постоянно совершает подлые провокации, а когда азербайджанские военные осуществляют карательные действия, армянская сторона молит о прекращении боев.
Алиев добавил, что Азербайджан вновь проявил гуманизм, но после того как посчитал, что карательная операция должна быть завершена.
Б.Рустамбеков
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