Рост цен на хлеб внутри Азербайджана был неизбежным - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что рост цен на хлеб внутри страны был неизбежным с учетом ситуации, складывающейся на мировых рынках и в основных странах-партнерах.

"Повышение цен на хлеб было неизбежным. В мире резко выросли цены на зерно, пшеницу. Нашим основным поставщиком является Россия. Но в России самой выросли цены на пшеницу, ставки экспортных пошлин. И продолжают расти. Естественно, искусственно, цены на хлеб мы оставлять на прежнем уровне не смогли бы", - сказал Алиев государства в интервью азербайджанским телеканалам.

Он отметил, что власти Азербайджана также приняли меры социальной поддержки, которые охватили более 2 млн человек, стоимость пакета составляет в 1,5 млрд манатов. "Повышение зарплат может расцениваться в качестве компенсации повышению цен на хлеб", - добавил президент.

А.Азизов