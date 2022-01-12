Азербайджан в будущем планирует проложить ЛЭП через Зангезурский коридор в Нахчыван - Алиев

Азербайджан планирует проложить линии электропередачи через Зангезурский коридор в Нахчыванскую Автономную Республику, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Через этот коридор (Зангезурский - ИФ) пройдет и железная и автомобильная дороги. В наших планах есть и прокладка в будущем линий электропередачи в Нахчыван, поскольку мы обладаем большим потенциалом по экспорту электроэнергии", - сказал Алиев в среду в интервью местным телеканалам. Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».