Минская группа ОБСЕ не должна заниматься вопросом Карабаха, так как конфликт решен - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку будет пресекать попытки Минской группы ОБСЕ заниматься карабахским вопросом.

"У меня нет информации, чем занимается Минская группа ОБСЕ. Считаю, что сейчас они готовятся к юбилейным мероприятиям. Как известно Минская группа создана в 1992 году и в этом году исполняется 30 лет. Наверное, они заняты подготовкой этих мероприятий. Но если отложить в сторону шутки, то считаю, что они для себя должны сформировать повестку дня", - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Глава государства отметил, что у него есть представление о том, что они должны делать, а чего не должны. "Что им не следует делать, я могу сказать. Они не должны заниматься нагорно-карабахским конфликтом, потому что он решен. Мы вместо них решили эту проблему. И их отсутствие, я думаю вызвано этим", - сказал Алиев.

Он добавил, что Азербайджан будет пресекать попытки Минской группы ОБСЕ заниматься вопросом Карабаха.

Алиев подчеркнул, что Минская группа должна принять эту реальность и знать, что больше не будут заниматься карабахским вопросом. "Потому что мы этого не допустим. Мы являлись стороной этого конфликта. Если одна сторона говорит, что конфликт решен, то для посредничества нет места и наша позиция до них донесена. Вероятно, им придется самим думать, что делать", - отметил он.

Президент добавил, что по его информации среди сопредседателей МГ ОБСЕ нет единства, как раньше. "Мои суждения доказывают это. Отношения между этими странами в последнее время стали особенно напряженными, и у них разошлись взгляды на прошлый конфликт и текущую ситуацию. Я не думаю, что они могут прийти к соглашению. В любом случае столь низкий уровень их активности нас совершенно не волнует, а может быть и наоборот. В принципе, 30 лет трудового стажа, они на пороге пенсии. Поэтому желаю им долгих лет жизни и крепкого здоровья", - заключил Алиев.

Б.Рустамбеков