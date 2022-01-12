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Карабах 12.01.2022 22:11

Армения во время войны осенью 2020 года предпринимала подлые действия с целью втянуть Россию в войну - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армению в ходе войны осенью 2020 года предприняла попытки втянуть Россию в конфликт.

"Во время Второй Карабахской войны вооруженные силы Армении за спиной российских военнослужащих обстреливали азербайджанских военных", - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Президент отметил, что этот эпизод впервые имел место при продвижении азербайджанской армии к границе с Арменией в Зангиланском направлении и в нескольких километрах от поселка Агбенд.

"Я еще не рассказывал об одном эпизоде войны. (...). Мы получили информацию о том, что армянская сторона в обращении к России попросила, чтобы часть контингента российской военной базы в Гюмри была командирована туда, на границу, в Зангилан. Хотели обосновать это тем, что, якобы, Азербайджан намеревался захватить Мегринский участок Армении. Хотя у нас таких намерений не было. Туда был командирован крайне ограниченный контингент из российской базы в Гюмри. Однако, сразу после этого вооруженные силы Армении начали обстреливать азербайджанские войска за спиной российских военнослужащих", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что "там расстояние очень маленькое", поэтому армянские военные открыли огонь и из минометов. "Там мы понесли потери. Но, естественно, мы ответили, и они сразу же обратились к России, что Азербайджан обстреливает российских военнослужащих. Можно ли вообразить такую подлость? Кстати, впоследствии российская сторона уже в контактах с нами воспринимала это происшествие, как и я: это ничто иное как подлость. То есть (армяне - ИФ) хотели, чтобы мы, открывая ответный огонь по армянским позициям, нанесли вред российским военнослужащим, они, таким образом, достигли бы своих целей и вовлекли бы Россию в эту войну", - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, РОССИЯ


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