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Внешняя политика 12.01.2022 22:30

Нынешняя администрация США занимает одностороннюю проармянскую позицию - президент Азербайджана

Нынешняя администрация США занимает одностороннюю проармянскую позицию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Во время войны (в Карабахе осенью 2020 года - ИФ) Франция, несмотря на то, что она должна была быть нейтральной, как посредник, однозначно заняла проармянскую позицию. После войны США, несмотря на то, что они являются посредниками, должны были сохранять нейтралитет, открыто заняли проармянскую позицию", - заявил Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, основанием для подобных выводов могут служить только два момента, которые отмечались в прессе: приглашение Армении на "саммит за демократию" и неприглашение на эту встречу Азербайджана, и приглашение секретаря Совета безопасности Армении в Вашингтон и неприглашение секретаря Совета безопасности Азербайджана в США.

"Первое - приглашение Армении на так называемый "саммит за демократию", хотя Армения и демократия - совершенно различные понятия. В Армении грубо нарушаются права человека, политическая оппозиция подвергается арестам, политические оппоненты преследуются. Как говорится, за какие заслуги приглашена Армения, а Азербайджан - нет. То есть, налицо открытая дискриминация. Второе - недавно секретарь Совета безопасности Армении был приглашен в Вашингтон, проводит там встречи. А секретарь Совета безопасности Азербайджана приглашен не был", - отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан "ничего не потерял от неприглашения на так называемый "саммит за демократию", тем более не стоило себя утруждать ради двухминутного выступления", но факт, что нарушается баланс, демонстративно показывается, "что нынешняя администрация США односторонне поддерживает Армению. "Это их личное дело. Мы же, как говорится, просто выражаем свое мнение и, конечно, будем учитывать это в собственной политике", - отметил он.

При этом президент добавил, что Евросоюз такого себе не позволял. "На последней встрече в Брюсселе соблюдался полный паритет, и это дает основание сказать, что они могут сыграть позитивную роль в нормализации двухсторонних отношений (между Азербайджаном и Арменией - ИФ)", - считает Алиев.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, АРМЕНИЯ


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