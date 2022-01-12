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СНГ 12.01.2022 22:35

Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане завершена - Токаев на встрече с генсеком ОДКБ

Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане завершена, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече в Нур-Султане с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

«Глава казахстанского государства поблагодарил союзников за проведение миротворческой операции и помощь в условиях террористического нападения. Президент Казахстана объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ», - сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Занейтдинов по итогам встречи.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, МИРОТВОРЦЫ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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