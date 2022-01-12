Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане завершена - Токаев на встрече с генсеком ОДКБ

Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане завершена, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече в Нур-Султане с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. «Глава казахстанского государства поблагодарил союзников за проведение миротворческой операции и помощь в условиях террористического нападения. Президент Казахстана объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ», - сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Занейтдинов по итогам встречи.

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