Си Цзиньпин воспринял беспорядки в Казахстане как попытку спровоцировать «цветную революцию»

Председатель КНР Си Цзиньпин в связи с беспорядками в Казахстане, повлекшими жертвы и разрушения, высказался в поддержку энергичных мер президента Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
«В этом нашло отражение ваше мужество как политика и большая ответственность за страну и народ. Я высоко оцениваю это», - написал Си Цзиньпин в телеграмме главе Казахстана.
Выдержки из телеграммы цитирует в среду пресс-служба президента Казахстана.
«Китайская сторона решительно выступает против любых сил, подрывающих стабильность и угрожающих безопасности Казахстана, нарушающих мирную жизнь казахстанского народа, выступает против внешних сил, умышленно создающих хаос и провоцирующих «цветную революцию» в Казахстане. Решительно против любых попыток подорвать казахстанско-китайскую дружбу и воспрепятствовать двустороннему сотрудничеству», - говорится в телеграмме.
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