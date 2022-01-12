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Си Цзиньпин воспринял беспорядки в Казахстане как попытку спровоцировать «цветную революцию»

Председатель КНР Си Цзиньпин в связи с беспорядками в Казахстане, повлекшими жертвы и разрушения, высказался в поддержку энергичных мер президента Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«В этом нашло отражение ваше мужество как политика и большая ответственность за страну и народ. Я высоко оцениваю это», - написал Си Цзиньпин в телеграмме главе Казахстана.

Выдержки из телеграммы цитирует в среду пресс-служба президента Казахстана.

«Китайская сторона решительно выступает против любых сил, подрывающих стабильность и угрожающих безопасности Казахстана, нарушающих мирную жизнь казахстанского народа, выступает против внешних сил, умышленно создающих хаос и провоцирующих «цветную революцию» в Казахстане. Решительно против любых попыток подорвать казахстанско-китайскую дружбу и воспрепятствовать двустороннему сотрудничеству», - говорится в телеграмме.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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