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СНГ 12.01.2022 23:02

Токаев отменил режим ЧП в трех регионах Казахстана с утра 13 января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своими указами отменил чрезвычайное положение в трех областях страны - Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента в среду.

Согласно этим документам, режим ЧП отменяется в границах этих регионов с 7:00 13 января 2022 года.

Токаев 4 января подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области (на западе Казахстана) и городе Алматы. На следующий день режим ЧП был введен на территории всей страны на срок до 19 января.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РЕГИОНЫ, ЧП, ОТМЕНА

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