«Аэрофлот» с 14 января возобновляет ежедневные рейсы Москва - Алматы

«Аэрофлот» с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва - Алматы, сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан рейсы в Алматы будут временно выполняться по скорректированному графику», - отметили в компании.

Как сообщалось, с 10 января после небольшого перерыва из-за беспорядков в Казахстане «Аэрофлот» возобновил полеты в Нур-Султан. С 15 января компания планирует восстановить рейсы в Актобе, с 16 января - в Костанай, с 17 января - в Караганду.

О возобновлении полетов в Актау и Шымкент «Аэрофлот» обещает проинформировать дополнительно.