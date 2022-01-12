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СНГ 12.01.2022 23:05

«Аэрофлот» с 14 января возобновляет ежедневные рейсы Москва - Алматы

«Аэрофлот» с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва - Алматы, сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан рейсы в Алматы будут временно выполняться по скорректированному графику», - отметили в компании.

Как сообщалось, с 10 января после небольшого перерыва из-за беспорядков в Казахстане «Аэрофлот» возобновил полеты в Нур-Султан. С 15 января компания планирует восстановить рейсы в Актобе, с 16 января - в Костанай, с 17 января - в Караганду.

О возобновлении полетов в Актау и Шымкент «Аэрофлот» обещает проинформировать дополнительно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, АЭРОФЛОТ, АВИАРЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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