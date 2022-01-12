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Оборона 12.01.2022 23:20

Азербайджан на границе с Арменией проложил 700 км дорог военного назначения – Алиев

В Кяльбаджарском, Лачинском, Зангиланском и Губадлинском районах Азербайджана (на границе с Арменией) с момента завершения войны проложено около 700 км дорог военного назначения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане и Губадлы – на пограничных с Арменией территориях – мы проложили почти 700 км дорог. Эти дороги можно считать служебными или военными, они ведут к позициям, к границам, поднимаются высоко в горы», - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Президент отметил, что армянская сторона регулярно обстреливала в этом направлении, как военных, так и гражданских лиц. «В этом направлении регулярно открывается огонь (с армянской стороны – ИФ). А нам надо было доставлять технику, привозить специалистов. Армения, к сожалению, не полностью извлекла урок из Второй Карабахской войны. Тем не менее, в очень сложных условиях мы смогли это сделать (проложить дороги в приграничных с Арменией районах – ИФ). Сегодня мы разместились во всех основных приграничных населенных пунктах», - добавил Алиев.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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