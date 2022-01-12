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Здравоохранение 12.01.2022 23:59

За прошлую неделю в мире выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19 - глава ВОЗ

За неделю с 3 по 9 января в мире выявили рекордный прирост новых случаев коронавируса в связи с распространением штамма «омикрон», заявил в среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«За прошлую неделю в ВОЗ со всего мира поступила информация о более 15 млн новых случаев COVID-19. Пока это - наибольшее за все время количество случав, выявленных за одну неделю, и мы знаем, что это занижение», - заявил Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

Он отметил, что за вспышку заболеваемости отвечает штамм «омикрон», который стремительно заменяет штамм «дельта» почти во всех странах.

Глава ВОЗ в очередной раз отметил необходимость вакцинации, особенно в тех странах, где большая часть населения не получила ни одной дозы компонента. По его словам, в Африке первую дозу вакцины все еще ждут более 85% населения. Около 90 стран по всему миру все еще не вакцинировали 40% населения, а 36 из этих стран вакцинировали менее 10% своих жителей.

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ сообщалось, что общемировая заболеваемость COVID-19 за неделю возросла на 55% в сравнении с предыдущей неделей. В частности, в Юго-Восточной Азии число новых случаев увеличилось на 418%, однако смертность почти не изменилась. Увеличение числа смертей на прошлой неделе было выявлено только в африканском (на 84%) и в американском (на 26%) регионах.

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Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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