Сенаторы-демократы предлагают в случае вторжения РФ в Украину ввести санкции против российского руководства, военачальников, банков

Сенаторы-демократы в среду предложили ввести санкции против российского руководства в случае нападения РФ в Украину.

В законопроекте, подготовленном сенаторами, говорится, что в случае такой агрессии президент США Джо Байден должен максимум за 60 дней ввести ограничительные меры против президента и премьер-министра РФ, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, главнокомандующих сухопутными и воздушно-космическими силами, главнокомандующего военно-морским флотом, командующих воздушно-десантными и ракетными войсками, командующего Силами специальных операций РФ и командующего тыловым обеспечением ВС РФ.

Пакет санкций включает в себя блокирование и запрет на проведение любых операций с имуществом или в интересах подсанкционных лиц, если это имущество или интересы находятся на территории США или находятся под контролем гражданина США. Кроме того, подсанкционным лицам будет запрещен въезд в США. Запрещается выдача им виз или других въездных документов. Выданные ранее документы, разрешающие въезд на территорию США, будут аннулированы.

Кроме того, санкции предлагается ввести против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московского кредитного банка, Альфа-банка, Россельхозбанка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Совкомбанка, Транскапиталбанка.

Также, среди прочего, сенаторы предлагают президенту США запретить американцам любые транзакции с российским госдолгом. Речь идет только об операциях, проводимых после вступления в силу закона.

В случае вступления законопроекта в силу президент США Джо Байден должен будет максимум за 15 дней определить, проводит ли РФ либо кто-то из «ее подконтрольных сил» серьезную эскалацию либо - враждебные действия против Украины. При этом сенаторы считают, что степень эскалации нужно измерять по сравнению с показателями 1 декабря 2021 года.

Также Байдену нужно будет выяснить, является ли целью такой эскалации «подрыв работы, смещение или расформирование руководства Украины, либо - занятие украинской территории, подрыв суверенитета или территориальной целостности Украины».

В случае, если Байден придет к выводу, что РФ занимается именно такой деятельностью, он должен будет вводить санкции по предложенной сенаторами в законопроекте схеме.

В дальнейшем президент США должен будет оценивать действия РФ в отношении Украины каждые 90 дней (либо, если этого потребует ситуация, еще чаще) в течение первого года действия закона. В дальнейшем оценку нужно будет проводить реже - каждые 120 дней.