Антитеррористическая операция завершена в столице Казахстана и 13 регионах страны

В четверг во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, завершена антитеррористическая операция и отменен критический "красный" уровень террористической опасности, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности.
"На текущий период в 14 регионах Казахстана обстановка стабилизирована. По этой причине Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического "красного" уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", - отмечается в распространенной информации.
При этом в сообщении подчеркивается, что "в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков".
"Соответственно антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический "красный" уровень террористической опасности сохраняется", - говорится в сообщении.
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