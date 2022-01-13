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СНГ 13.01.2022 08:47

Антитеррористическая операция завершена в столице Казахстана и 13 регионах страны

В четверг во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, завершена антитеррористическая операция и отменен критический "красный" уровень террористической опасности, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности.

"На текущий период в 14 регионах Казахстана обстановка стабилизирована. По этой причине Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического "красного" уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", - отмечается в распространенной информации.

При этом в сообщении подчеркивается, что "в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков".

"Соответственно антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический "красный" уровень террористической опасности сохраняется", - говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КТО, ЗАВЕРШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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