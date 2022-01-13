США хотели бы увидеть больше прогресса на переговорах с Ираном - Госдеп

Власти США считают, что добились некоторого прогресса на переговорах по возвращения Ирана в соглашение по атому, однако считают это недостаточным, заявил в среду представитель Госдепа Нед Прайс.
"За последние недели мы видели скромный прогресс. Это, конечно, лучше, чем полное его отсутствие", - сказал она на брифинге. При этом Прайс подчеркнул, что для решения иранской ядерной проблемы, тем не менее, таких скромных успехов недостаточно.
Так он ответил на просьбу прокомментировать слова постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, заявившего о наличии прогресса на переговорах по возвращению Ирана и США в соглашение по иранскому атому (СВПД).
"Встретился со спецпосланником США по Ирану Робертом Мэлли. Как всегда, у нас состоялась продуктивная дискуссия по остающимся, самым сложным темам на венских переговорах. Есть ощущение, что на переговорах есть движение вперед", - написал Ульянов ранее в среду в твиттере.
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