Итоги миротворческой операции в Казахстане экстренно обсудят 13 января министры обороны стран ОДКБ

Внеочередное заседание Совета глав военных ведомств Организации Договора о коллективной безопасности состоится в четверг, сообщил "Интерфаксу" накануне пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Заседание пройдёт 13 января в режиме видеоконференцсвязи", - сказал Зайнетдтинов.

По его словам, "в ходе заседания главы оборонных ведомств государств - членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Казахстане".

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Государства - участницы ОДКБ в начале января направили в Казахстан свои миротворческие контингенты для стабилизации ситуации в этой центральнозиатской стране после соответствующей просьбы руководства республики. Сообщалось, что в Казахстан прибыли более двух тысяч миротворцев ОДКБ и порядка 250 единиц техники. Основа Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане - подразделения Воздушно-десантных войск России.