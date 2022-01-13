Генсек НАТО проинформировал министров обороны ЕС о Совете Россия-НАТО - Боррель

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировал участников встречи министров обороны Евросоюза о результатах прошедшего в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Спасибо Флоренс Парли (министр вооруженных сил Франции - ИФ) за то, что приняла в Бресте неформальную встречу министров обороны", - написал Боррель в своем твиттере.
"Сегодня вечером мы обсудили вмешательство негосударственных субъектов в наши миссии с Жан-Пьером Лакруа (заместитель генсекретаря ООН по миротворческим операциям - ИФ) и Йенсом Столтенбергом, который проинформировал нас о Совете Россия - НАТО", - добавил он.
12 января в Брюсселе состоялось заседание в формате Совета Россия-НАТО.
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