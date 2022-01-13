Для казахстанцев создали сайт, куда очевидцы могут загружать видео- и фото террористических актов и беспорядков

Генеральная прокуратура Казахстана совместно министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустила сайт stopterrorism.kz, с помощью которого будет проводиться сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"На этом сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что "в настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям".

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Этим воспользовались деструктивные элементы - бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. В Алматы 4 января начались столкновения. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщал, что на Алматы было совершено нападение 20 тыс. бандитов.

5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство Аскара Мамина. В стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.