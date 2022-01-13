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СНГ 13.01.2022 09:12

Рогозин рекомендовал министру информации Казахстана не посещать Байконур

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рекомендовал новому министру информации Казахстана Аскару Умарову не посещать Байконур.

"На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем", - написал Рогозин в своём телеграм-канале.

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Тэги: РОССИЯ, РОГОЗИН, КАЗАХСТАН, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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