Рогозин рекомендовал министру информации Казахстана не посещать Байконур

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рекомендовал новому министру информации Казахстана Аскару Умарову не посещать Байконур. "На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем", - написал Рогозин в своём телеграм-канале.

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