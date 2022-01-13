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Дальнее зарубежье 13.01.2022 12:04

США перебросили авианосец Carl Vinson и другие корабли на учения в Южно-Китайское море

Командование США направило для учений в Южно-Китайское море авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson и десантный вертолётоносный корабль-док Essex с кораблями сопровождения, сообщает в четверг издание South China Morning Post (SCMP).

По данным аналитиков из Пекина, обе группы кораблей вошли с южного направления в Южно-Китайское море во вторник вечером. ВМС США еще не объявляло о планах их дальнейших действий, однако ожидается, что группы кораблей будут действовать совместно.

По информации SCMP, американский авианосец сопровождают ракетный крейсер Lake Champlai и пять эскадренных миноносцев типа "Арли Бёрк". В свою очередь корабль-док Essex сопровождают десантный транспорт-док Portland и десантный корабль Pearl Harbor, на кораблях - морские пехотинцы.

Отмечается, что переброска ВМС США кораблей в эту зону проходит спустя несколько недель после того, как ВМС КНР провели одновременно учения с двумя авианосцами - по отдельности. Так, в конце декабря китайский авианосец "Шаньдун" проводил "реалистические, ориентированные на сражения" тренировки в Южно-Китайском море, а затем вернулся в порт приписки Санья в провинции Хайнань. Вторые учения с участием авианосца "Ляонин" состоялись в западной акватории Тихого океана, после чего "Ляонин" возвратился в Циндао в провинции Шаньдун. При этом в момент этих учений в регионе авианосцев США не было, отмечает SCMP.

Издание напоминает, что США осуществляли учения с участием двух авианосных ударных групп в Южно-Китайском море в июле 2020 года и в феврале 2021 года. В октябре 2021 года группа авианосца Carl Vinson проводила в регионе маневры с японским вертолетоносцем "Кага".

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