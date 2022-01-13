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Дальнее зарубежье 13.01.2022 12:40

Сенат Франции утвердил проект закона о вакцинных пропусках в первом чтении

Верхняя палата французского парламента - сенат - в ночь на четверг проголосовала за проект закона, преобразующего санитарные пропуска в вакцинные.

Текст нового закона при ряде поправок был утвержден 249 голосами "за" и 63 - "против".

Телеканал BFMTV отметил, что некоторые поправки сената, в котором доминирует правая оппозиция, вызвали неудовольствие выдвинувшего проект правительства, и предсказал острую дискуссию между депутатами нижней палаты - Национального собрания - и сенаторами на заседании в четверг совместного парламентского комитета в ходе согласования проекта.

В частности, сенат внес и утвердил поправку, при которой требование вакцинного пропуска законно, если число госпитализаций с COVID-19 превышает 10 тыс. пациентов в общенациональном плане, а ниже этого показателя оно автоматически отменяется. Сегодня, по данным медицинской администрации, количество госпитализированных во Франции составляет около 24 тыс.

В случае достижения согласия проект поступит в последний раз для окончательного утверждения в сенате в четверг, и в Национальном собрании - в пятницу. При провале согласования проект будет направлен на второе чтение в обе палаты.

После утверждения и вступления в силу этого закона станет необходимо подтверждать пропуском свой вакцинный статус для допуска в рестораны, бары, на ярмарки и другие места массового сбора людей, на общественный межрегиональный транспорт. С одним только отрицательным тестом на коронавирус, как это происходит в случае пока действующих санитарных пропусков, можно будет попасть лишь в медицинские учреждения.

Правительство рассчитывало ввести в действие закон о вакцинных пропусках с 15 января. Но дебаты по его проекту в Национальном собрании оказались более продолжительными, чем ожидалось. BFMTV ссылается на слова официального представителя правительства Габриэля Атталя, который заявил, что теперь закон вступит в силу самое позднее в первые дни следующей недели.

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