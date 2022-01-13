Бакметрополитен заплатит свыше 3,5 млн манатов за перевозку материалов

ЗАО «Бакинский метрополитен» привлек ООО «Az-Tek.In» к перевозкам песка, щебня и других материалов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 3 млн 536,7 тыс. манатов.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года.
Х.Насирзаде
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