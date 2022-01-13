Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0228 GBR   2.3315 TRY   0.1273

Цена на нефть

12.01 $/bbl +/- WTI 82.64 +1.42 Brent 84.67 +0.95

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 13.01.2022 11:54

Бакметрополитен заплатит свыше 3,5 млн манатов за перевозку материалов

ЗАО «Бакинский метрополитен» привлек ООО «Az-Tek.In» к перевозкам песка, щебня и других материалов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 3 млн 536,7 тыс. манатов.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАКМЕТРОПОЛИТЕН, МАТЕРИАЛЫ, ТЕНДЕР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]