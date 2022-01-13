Генсек ОДКБ обещает вывести миротворцев из Казахстана в срок

Миротворческий контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана в установленные сроки, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.
"В соответствии с волеизъявлением казахстанской стороны миротворцы будут в запланированные сроки выведены в свои пункты постоянной дислокации", - сказал Зась в четверг в Алматы на церемонии завершения миротворческой операции ОДКБ.
Миротворческие силы ОДКБ 13 января начнут вывод из Казахстана. Вывод войск займет 10 дней.
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