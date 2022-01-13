Генсек ОДКБ обещает вывести миротворцев из Казахстана в срок

Миротворческий контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана в установленные сроки, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась. "В соответствии с волеизъявлением казахстанской стороны миротворцы будут в запланированные сроки выведены в свои пункты постоянной дислокации", - сказал Зась в четверг в Алматы на церемонии завершения миротворческой операции ОДКБ. Миротворческие силы ОДКБ 13 января начнут вывод из Казахстана. Вывод войск займет 10 дней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».