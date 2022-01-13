Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0228 GBR   2.3315 TRY   0.1273

Цена на нефть

12.01 $/bbl +/- WTI 82.64 +1.42 Brent 84.67 +0.95

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.01.2022 12:13

Генсек ОДКБ обещает вывести миротворцев из Казахстана в срок

Миротворческий контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана в установленные сроки, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"В соответствии с волеизъявлением казахстанской стороны миротворцы будут в запланированные сроки выведены в свои пункты постоянной дислокации", - сказал Зась в четверг в Алматы на церемонии завершения миротворческой операции ОДКБ.

Миротворческие силы ОДКБ 13 января начнут вывод из Казахстана. Вывод войск займет 10 дней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МИРОТВОРЦЫ, ВЫВОД


Похожие новости


Рогозин рекомендовал министру информации Казахстана не посещать Байконур «Аэрофлот» с 14 января возобновляет ежедневные рейсы Москва - Алматы Генсек ОДКБ 11-13 января обсудит с политическим и военным руководством Казахстана меры по нормализации в стране Ситуация в Казахстане в ближайшее время будет взята под контроль, уверен Путин Аэрофлот с 10 января возобновит ежедневные рейсы в Нур-Султан Командующий миротворцами ОДКБ сообщил об их пребывании в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]