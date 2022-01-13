Цена на азербайджанскую нефть впервые с октября 2021г превысила $88 за баррель

Цена на азербайджанскую легкую нефть марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF, выросла на $1,57 - до $88,45 за баррель, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.

"Азербайджанская нефть марки "Azeri LT CIF" подорожала на $1,57 или на 1,8%, составив $88,45 за баррель", - сказал источник.

Последний раз стоимость "Azeri LT CIF" превышала $88 за баррель в октябре прошлого года. В частности, 25 октября 2021 года азербайджанская легкая нефть марки стоила $88,19/бар.

При изменении цен на прочие сорта нефти меняется и стоимость азербайджанской легкой нефти. С учетом того, что Azeri Light относится к легким и низко сернистым сортам нефти, по отношению к Brent она продается с премией и стоит дороже.

Цена на Brent на момент закрытия торгов в четверг составила $83,72 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на 2022 год средняя цена на нефть заложена в $50 за баррель.

Самая низкая цена на азербайджанскую нефть - $15,81 за баррель – была зафиксирована 21 апреля 2020 года, самая высокая - в июле 2008 года - $149,66.

В 2021 году средняя цена на азербайджанскую нефть марки «Azeri Light» на условиях поставки CIF в 2021 году составила $71,6/бар ($43,7/бар в 2020 г).

Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.

На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.

Н.Аббасова