Экс-глава Минэнерго Казахстана Мирзагалиев назначен советником Токаева

Бывший министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев назначен советником президента страны, сообщила пресс-служба главы государства. "Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа президента. Мирзагалиев возглавлял Минэнерго с сентября 2021 года по январь 2022 года. 5 января он, как и другие члены кабинета министров Аскара Мамина, был отправлен в отставку, но исполнял обязанности министра до 11 января, когда в связи с формированием нового состава правительства пост главы Минэнерго занял Болат Акчулаков.

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