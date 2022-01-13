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Медицинские власти США указывают на очень высокую контагиозность штамма омикрон

В руководстве органов здравоохранения США заявляют, что вариант "омикрон" распространяется очень активно, поэтому в конечном счете он настигнет каждого, сообщает газета The Guardian.

"Я думаю то, что происходит сейчас (распространение "омикрона" - ИФ) - сложное явление, поэтому заразятся множество людей, ведь так? Нам нужно убедиться, что больницы всё еще могут работать, что транспорт и другие важные услуги не нарушены, пока все функционирует", - цитирует The Guardian слова главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Джанет Вудкок.

""Омикрон" с его необычностью, беспрецедентным уровнем заражения в конечном счете настигнет каждого", - цитирует The Guardian слова Ведущего специалиста США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи со ссылкой на CNN.

"Будет понятно, кто вакцинирован и привит бустерной дозой. Многие из них, заразятся, но, скорее всего, за некоторыми исключениями, избегут тяжелого течения болезни - то есть без госпитализаций и летальных исходов", - добавил он.

В среднем за вторник более 761 тыс. американцев заразились COVID-19. Ровно год назад в среднем за сутки заражались около 251 тыс. американцев, передает The Guardian.

Несмотря на то, что пациентов с "омикроном" в больницах - меньшее количество от общего числа заболевших COVID-19, все равно это оказало серьезную нагрузку на медучреждения, отмечает The Guardian.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. С начала пандемии в США было диагностировано свыше 64,3 млн заражений, более 866,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 42,8 млн человек выздоровели.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Считается, что штамм "омикрон" вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.

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Тэги: США, ОМИКРОН, МНЕНИЕ


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