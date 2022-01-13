Бывшие заместители главы КНБ Казахстана задержаны по подозрению в насильственном захвате власти

Бывшие заместители главы КНБ Казахстана Карима Масимова, задержанного ранее по подозрению в государственной измене, подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности.
"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий", - говорится в сообщении КНБ.
"По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К.Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" А.Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д.Ергожин", - отмечается в сообщении.
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