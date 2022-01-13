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СНГ 13.01.2022 12:36

Бывшие заместители главы КНБ Казахстана задержаны по подозрению в насильственном захвате власти

Бывшие заместители главы КНБ Казахстана Карима Масимова, задержанного ранее по подозрению в государственной измене, подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности.

"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий", - говорится в сообщении КНБ.

"По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К.Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" А.Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д.Ергожин", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КНБ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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