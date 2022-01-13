Белорусские миротворцы завершили миссию в Казахстане, начинается их отправка на родину

Белорусский миротворческий контингент из состава коллективных сил ОДКБ завершил свою миссию в Казахстане, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии в четверг.
"Завершено участие белорусского воинского контингента миротворческих сил ОДКБ в урегулировании кризисной ситуации в Республике Казахстан", - проинформировали в военном ведомстве.
"Вывод миротворческого контингента начинается сегодня и завершится в течение 10 дней", - отметили в Минобороны Белоруссии.
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января произошли столкновения протестующих с силовиками в Алматы.
5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны, председателем которого ранее являлся первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. На территории страны ввели чрезвычайное положение.
Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, принял решение направить в Казахстан свои миротворческие силы. В Казахстан прибыли свыше 2 тыс. миротворцев и порядка 250 единиц техники.
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