Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0228 GBR   2.3315 TRY   0.1273

Цена на нефть

12.01 $/bbl +/- WTI 82.64 +1.42 Brent 84.67 +0.95

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.01.2022 12:48

Президент Алиев и глава Минэнерго СаудАравии заложили фундамент новой ветряной станции в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии закладки фундамента ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, сообщает сайт главы государства.

В церемонии также принял участие министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд.

Как сообщалось, министерство энергетики Азербайджана подписало 9 января 2020 года в Баку исполнительный контракт с саудовской компанией ACWA Power на строительство ветряной электростанции установленной мощностью 240 МВт. В декабре 2020 года между Минэнерго и данной компанией были подписаны «Инвестиционное соглашение», с ОАО «Азерэнержи» - «Соглашение о купле-продаже энергии» и «Соглашение о подключении к распределительной сети» для реализации данного проекта.

В рамках проекта будут установлены 40 турбин мощностью 6 МВт каждая. Из них 17 ветровых турбин будут установлены в селе Пирекюшкюль Абшеронского района и 23 турбины - в селе Ситалчай Хызынского района.

Реализ ация проекта будет осуществляться по принципу build -own - operate (строительство - владение - эксплуатация). Стоимость проекта составляет $300 млн, которые вложит ACWA Power. Строительство станции займет два года.

Электростанция ежегодно сможет вырабатывать 1 млрд кВт/час электроэнергии, экономя до 220 млн кубометров газа.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ


Похожие новости


Алиев принял министра энергетики Саудовской Аравии Президент Армении впервые посетил Саудовскую Аравию, с которой у Еревана нет дипотношений Участие компаний из Саудовской Аравии в восстановлении Карабаха внесет важный вклад в диверсификацию экономических отношений – президент Азербайджана Трамп обсуждал 9 марта с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на мировом рынке нефти Путин и король Саудовской Аравии подтвердили готовность к дальнейшей координации действий в формате ОПЕК+ Президент РФ заявил, что иранский лидер заверил его в непричастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]