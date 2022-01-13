Президент Алиев и глава Минэнерго СаудАравии заложили фундамент новой ветряной станции в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии закладки фундамента ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, сообщает сайт главы государства.
В церемонии также принял участие министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд.
Как сообщалось, министерство энергетики Азербайджана подписало 9 января 2020 года в Баку исполнительный контракт с саудовской компанией ACWA Power на строительство ветряной электростанции установленной мощностью 240 МВт. В декабре 2020 года между Минэнерго и данной компанией были подписаны «Инвестиционное соглашение», с ОАО «Азерэнержи» - «Соглашение о купле-продаже энергии» и «Соглашение о подключении к распределительной сети» для реализации данного проекта.
В рамках проекта будут установлены 40 турбин мощностью 6 МВт каждая. Из них 17 ветровых турбин будут установлены в селе Пирекюшкюль Абшеронского района и 23 турбины - в селе Ситалчай Хызынского района.
Реализ ация проекта будет осуществляться по принципу build -own - operate (строительство - владение - эксплуатация). Стоимость проекта составляет $300 млн, которые вложит ACWA Power. Строительство станции займет два года.
Электростанция ежегодно сможет вырабатывать 1 млрд кВт/час электроэнергии, экономя до 220 млн кубометров газа.
Н.Аббасова
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