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СНГ 13.01.2022 12:53

В России резкий рост заболеваемости COVID-19 - за сутки заразились 21,1 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 155 случаев, умерли за сутки 740 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 21 155 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 975 (14,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

По сравнению с данными оперштаба, обнародованными накануне (в среду в стране коронавирусом заразились 17 тыс. 946 человек), суточный прирост заболевших составил 17,88%. Это достаточно резкий рост заболеваемости, с учетом благоприятных цифр на новогодние праздники и в первые дни после них, когда в РФ за сутки заражались 15 - 17 тыс. человек.

Серьезный рост заболеваемости зафиксирован в Москве - за сутки в городе заболели 5 тыс. 490 человек, накануне число заразившихся было 4 тыс. В Санкт-Петербурге также отмечается небольшой рост - 1 тыс. 839 заболевших против 1 тыс. 659 накануне. Аналогичная ситуация в Подмосковье - за сутки там заболели 1 тыс. 556 человек (в среду - 1 тыс. 238).

За минувшие сутки от коронавируса умерли 740 пациентов (накануне скончавшихся было 745 человек). Больше всего скончавшихся в Москве - 71, в Петербурге - 58, в Московской области - 39.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 723 тыс. 305 случаев коронавирусной инфекции, 319 тыс. 172 умерших и 9 млн 784 тыс. 348 выписанных, в том числе 25 тыс. 984 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 857 выздоровевших приходится на Москву.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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