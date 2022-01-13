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Внешняя политика 13.01.2022 12:53

Алиев принял министра энергетики Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром энергетики Саудовской Аравии, принцем Абдул-Азизом бин Салман Аль Саудом.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, МИНИСТР


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