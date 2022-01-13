Срок эксплуатации мусорного полигона в Балаханы продлен на 20 лет

Срок эксплуатации Балаханинского мусорного полигона продлен на 20 лет, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ОАО «Tamiz Sheher».

По данным общества, решение о продлении срока эксплуатации полигона принято в связи с эффективной деятельностью мусоросжигательного завода.

«Завод по переработке твердых бытовых отходов, действующий с 2012 года, с годовой мощностью 500 тыс. тонн, производит 231,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год в результате сжигания отходов. Полученная электроэнергия передается в общую сеть Баку по высоковольтным линиям», - отметили в обществе.

С начала своей деятельности и по состоянию на конец 2021 года завод переработал свыше 4 млн тонн бытовых отходов, в результате произвел почти 1,6 млн МВт/ч электроэнергии.

«За период деятельности завода общий объем термически переработанных отходов сократился в 10 раз, а зольный остаток, образующийся после сжигания мусора, был использован в дорожном строительстве. Это предотвратило быстрое заполнение полигона и позволяет продлить срок его эксплуатации еще на 20 лет», - отмечается в информации.

Э.Шафиев