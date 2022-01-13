Украинские пограничники примут участие в учениях НАТО Sea Breeze

Украинские пограничники во время украинско-американских учений Sea Breeze-2022 будут тренироваться взаимодействовать с представителями других составляющих сил безопасности Украины, стран НАТО и партнеров альянса в морском, авиационном и сухопутном компонентах.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, в четверг по итогам прошедшей в Одессе начальной конференции по планированию учений, в частности, бойцы одной из пограничных комендатур быстрого реагирования Южного регионального управления и мобильного подразделения "Дозор" будут задействованы в противодесантных и антисаботажных мероприятиях во время учений.

Морская охрана будет представлена 9 единицами корабельно-катерного состава и отделами специальных действий всех отрядов Морской охраны Госпогранслужбы. Ее корабли и катера в составе интернациональных и межведомственных тактических групп будут вести артиллерийские стрельбы, отрабатывать действия в нападении и обороне. Участники также будут участвовать в учебных тренировочных операциях по спасению людей, поиску судна-нарушителя, противодействию незаконной миграции и другим составляющим.

К тренировкам на речном участке - в этом году это будет не Дунай, а Днепр - планируется привлечь силы Измаильского отряда Морской охраны. Спецназовцы Морской охраны традиционно будут участвовать в водолазном и противодиверсионном компонентах, где будут отрабатывать весь спектр подготовки, от высадки с вертолета до обнаружения опасных подводных объектов, их поднятия и обезвреживания, отмечается в сообщении.

К участию учениях 2022 года приглашения получили более 60 стран и международных организаций, информирует Госпогранслужба Украины.