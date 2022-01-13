Ереван сохранит приверженность мирному курсу, несмотря на приграничные инциденты - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приверженности мирного курса республики, несмотря на эскалацию напряженности на границе.
"К сожалению, на границе продолжаются инциденты, которые ведут к жертвам. Мы заявляли о нашей политике, и я говорил, что приоритетом является повышение нашей обороноспособности. Но, с другой стороны, я говорил также, что для открытия объявленной нами эры мирного развития необходимы крепкие нервы", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
По его словам, многие будут пытаться доказать, что это невозможно.
"Но мы последовательно будем продвигаться по этому пути и должны сделать все, чтобы вокруг нашей страны была сформирована стабильная и безопасная атмосфера. Это в политическом плане наша главная задача", - добавил премьер Армении.
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