Аренда квартир на Манхеттене за 2021г подскочила на 21%

Стоимость арендной платы на нью-йоркском острове Манхеттен взлетела в прошлом году до рекордных отметок, поскольку спрос на квартиры сильно превышает предложение, пишет CNBC.
Медианная цена аренды жилья в декабре подскочила на 21% в годовом выражении и составила $3392 в месяц - это максимальный показатель для декабря в истории, свидетельствуют данные отчета нью-йоркских компаний Douglas Elliman и Miller Samuel.
Год назад, в разгар пандемии, на Манхеттене пустовали свыше 25 тыс. квартир, и мало кто мог предположить, что рынок восстановится так быстро. Сейчас число выставленных на сдачу квартир упало до 4,7 тыс.
Всплеск спроса на жилье связывают главным образом с недавними выпускниками, получившими работу в Нью-Йорке, отмечает ведущий брокер Douglas Elliman Джанна Раскопф. Рынок аренды квартир активен даже несмотря на то, что в офисы на Манхеттене вернулись лишь около трети сотрудников, остальные продолжают работать удаленно.
Доля несданных квартир сейчас находится на очень низком уровне - 1,7% - при обычном для центра Нью-Йорка показателе в 2%.
По словам Раскопф, недавно она разместила объявление о сдаче квартиры с двумя спальнями за $12 тыс. в месяц, и её приехали посмотреть 26 человек. В результате цена аренды, скорее всего, вырастет на 15%, сказала она.
Средняя зарплата жителей Нью-Йорка (без учета бонусов) составляет $81 тыс. в год, или $6,75 тыс. в месяц, по данным сайта PayScale. Цены на жилье в городе превышают средний уровень по стране на 369%.
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