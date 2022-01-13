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Дальнее зарубежье 13.01.2022 16:34

Финляндия и Швеция могут рассчитывать на быстрое вступление в НАТО - Столтенберг

Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Конечно, со многих сторон они (Финляндия и Швеция - ИФ) очень близки к НАТО во всех аспектах. В этом контексте данный процесс может пройти очень быстро, если они решат подать заявку", - сказал Столтенберг, отвечая в четверг на вопрос о том, насколько быстро эти страны могут принять в альянс.

Столтенберг пояснил, что Финляндия и Швеция являются близкими партнерами альянса, НАТО и эти страны ведут совместные учения и тренировки. Кроме того, по словам генсека, эти страны отвечают многим стандартам альянса, а Хельсинки и Стокгольм располагают хорошо функционирующими институтами в сфере обороны и безопасности.

Он добавил, что гипотетическое вступление Финляндии и Швеции тем не менее потребует политического решения как в этих странах, так и со стороны 30 государств-членов НАТО.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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