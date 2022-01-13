В Грузии выявлено свыше тысячи случаев заражения штаммом омикрон

В Грузии общее число подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" составляет 1009, сообщает в четверг Национальный центр по контролю за заболеваниями.
Накануне число выявленных случаев заражения омикрон-штаммом в Грузии составляло 951.
Согласно данным грузинского Минздрава, в стране за последние сутки зафиксировано 5 тыс. 326 новых заражений COVID-19, скончались 48 заболевших.
С начала пандемии в Грузии подтверждено 979 тыс. 235 случаев заражения, всего скончались 14 тыс. 359 человек.
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