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Регион 13.01.2022 16:01

В Грузии выявлено свыше тысячи случаев заражения штаммом омикрон

В Грузии общее число подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" составляет 1009, сообщает в четверг Национальный центр по контролю за заболеваниями.

Накануне число выявленных случаев заражения омикрон-штаммом в Грузии составляло 951.

Согласно данным грузинского Минздрава, в стране за последние сутки зафиксировано 5 тыс. 326 новых заражений COVID-19, скончались 48 заболевших.

С начала пандемии в Грузии подтверждено 979 тыс. 235 случаев заражения, всего скончались 14 тыс. 359 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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