В Грузии выявлено свыше тысячи случаев заражения штаммом омикрон

В Грузии общее число подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" составляет 1009, сообщает в четверг Национальный центр по контролю за заболеваниями. Накануне число выявленных случаев заражения омикрон-штаммом в Грузии составляло 951. Согласно данным грузинского Минздрава, в стране за последние сутки зафиксировано 5 тыс. 326 новых заражений COVID-19, скончались 48 заболевших. С начала пандемии в Грузии подтверждено 979 тыс. 235 случаев заражения, всего скончались 14 тыс. 359 человек.

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