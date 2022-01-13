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13.01.2022 20:11

Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны

РФ, КНР и Иран активизировали шпионскую деятельность против Дании, в том числе в Арктике, сообщили в четверг западные СМИ со ссылкой на доклад службы разведки и безопасности Дании.

"Угроза от иностранной разведывательной активности против Дании, Гренландии и Фарерских островов возросла за последние годы", - приводят СМИ слова главы контрразведки Дании Андерса Хенриксена.

Согласно докладу, ряд разведслужб, в том числе, России, Китая и Ирана, пытаются установить контакт с компаниями, учеными, студентами в Дании для получения информации о технологиях и исследованиях.

В докладе приводятся данные о появлении в 2019 году письма в адрес сенатора США с утверждениями о готовящемся референдуме о независимости Гренландии от Дании. Гренландия - автономная территория, входящая в Датское королевство.

"Очень вероятно, что письмо было сфабриковано и распространено в Интернете российскими агентами влияния, которые хотели посеять замешательство и возможный конфликт между Данией, Гренландией и США", - цитируют СМИ выдержки из доклада датской разведки.

В документе говорится, что Дания стала привлекательной целью для шпионажа из-за активной роли на международной арене, глобализации, соперничества великих держав, открытости общества и высокого уровня развития информационных технологий.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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