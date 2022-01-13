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Регион 13.01.2022 15:42

Саакашвили обещает Грузии $10 млрд инвестиций в случае его освобождения

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещает в случае смены властей и его освобождения из тюремного заключения привлечь в страну крупные инвестиции.

"Я могу привлечь в Грузию инвестиций на десять миллиардов долларов, что решит проблему безработицы", - заявил в четверг на процессе в Тбилисском городском суде по делу о незаконном пересечении им границы страны.

Экс-президент считает, что в случае нахождения во власти правящей партии "Грузинская мечта" еще три года до очередных парламентских выборов Грузия не только опустится на самое дно экономического кризиса, но и потеряет до миллиона своих граждан, которые в поисках работы направятся в другие страны.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ИНВЕСТИЦИИ


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