Саакашвили обещает Грузии $10 млрд инвестиций в случае его освобождения

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещает в случае смены властей и его освобождения из тюремного заключения привлечь в страну крупные инвестиции.
"Я могу привлечь в Грузию инвестиций на десять миллиардов долларов, что решит проблему безработицы", - заявил в четверг на процессе в Тбилисском городском суде по делу о незаконном пересечении им границы страны.
Экс-президент считает, что в случае нахождения во власти правящей партии "Грузинская мечта" еще три года до очередных парламентских выборов Грузия не только опустится на самое дно экономического кризиса, но и потеряет до миллиона своих граждан, которые в поисках работы направятся в другие страны.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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